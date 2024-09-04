Google открыл бесплатный доступ к более быстрому ИИ Gemini 1.5 Flash04.09.24
В прошлом месяце бесплатный уровень Gemini был обновлен до версии 1.5 Flash, которая теперь на 50% быстрее обрабатывает ответы. Это стало возможным благодаря значительным улучшениям задержки, которые Google внедрил в последнее время. Одним из ключевых обновлений стало увеличение контекстного окна до 32 тысяч токенов по сравнению с предыдущими 8 тысячами. Это означает, что система Gemini теперь может обрабатывать и удерживать в памяти гораздо большее количество текстовой информации при ответе на запросы пользователя.
Gemini 1.5 Flash было анонсировано для разработчиков в мае, когда Gemini Advanced перешел на версию 1.5 Pro. Параллельно с этим расширение Google Tasks начинает выходить за пределы серии Pixel 9. Его уже можно найти на таких устройствах, как Pixel 8, хотя доступность для всех пользователей еще ограничена. Среди новых возможностей — возможность фотографировать контрольные списки и добавлять их в Google Tasks.
Также Google представил новое расширение @OpenStax для Gemini, которое предоставляет ответы на основе образовательных ресурсов OpenStax университета Райса. Кроме того, Gemini теперь может создавать интерактивные практические тесты на различные темы, что дополняет образовательные функции платформы.
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Google открыл бесплатный доступ к более быстрому ИИ Gemini 1.5 FlashGoogle искусственный интеллект
Gemini 1.5 Flash было анонсировано для разработчиков в мае, когда Gemini Advanced перешел на версию 1.5 Pro. Параллельно с этим расширение Google Tasks начинает выходить за пределы серии Pixel 9