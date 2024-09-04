Google відкрив безкоштовний доступ до швидшого ШІ Gemini 1.5 Flash

Минулого місяця безкоштовний рівень Gemini було оновлено до версії 1.5 Flash, яка тепер на 50% швидше опрацьовує відповіді. Це стало можливим завдяки значним покращенням затримки, які Google запровадив останнім часом. Одним із ключових оновлень стало збільшення контекстного вікна до 32 тисяч токенів порівняно з попередніми 8 тисячами. Це означає, що система Gemini тепер може обробляти та утримувати в пам’яті набагато більше текстової інформації при відповіді на запити користувача.

Gemini 1.5 Flash було анонсовано для розробників у травні, коли Gemini Advanced перейшов на версію 1.5 Pro. Паралельно з цим розширення Google Tasks починає виходити за межі серії Pixel 9. Його вже можна знайти на таких пристроях як Pixel 8, хоча доступність для всіх користувачів ще обмежена. Серед нових можливостей – можливість фотографувати контрольні списки та додавати їх до Google Tasks.

Також Google представив нове розширення @ OpenStax для Gemini, яке надає відповіді на основі освітніх ресурсів OpenStax університету Райса. Крім того, Gemini тепер може створювати інтерактивні практичні випробування на різні теми, що доповнює освітні функції платформи.