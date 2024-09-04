Google відкрив безкоштовний доступ до швидшого ШІ Gemini 1.5 Flash04.09.24
Минулого місяця безкоштовний рівень Gemini було оновлено до версії 1.5 Flash, яка тепер на 50% швидше опрацьовує відповіді. Це стало можливим завдяки значним покращенням затримки, які Google запровадив останнім часом. Одним із ключових оновлень стало збільшення контекстного вікна до 32 тисяч токенів порівняно з попередніми 8 тисячами. Це означає, що система Gemini тепер може обробляти та утримувати в пам’яті набагато більше текстової інформації при відповіді на запити користувача.
Gemini 1.5 Flash було анонсовано для розробників у травні, коли Gemini Advanced перейшов на версію 1.5 Pro. Паралельно з цим розширення Google Tasks починає виходити за межі серії Pixel 9. Його вже можна знайти на таких пристроях як Pixel 8, хоча доступність для всіх користувачів ще обмежена. Серед нових можливостей – можливість фотографувати контрольні списки та додавати їх до Google Tasks.
Також Google представив нове розширення @ OpenStax для Gemini, яке надає відповіді на основі освітніх ресурсів OpenStax університету Райса. Крім того, Gemini тепер може створювати інтерактивні практичні випробування на різні теми, що доповнює освітні функції платформи.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактне домінування
Невеликі габарити та гарне оснащення, включаючи дискретну відеокарту. Все це має ноутбук Acer Predator Helios Neo 14. Чим ще він цікавий?
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Google відкрив безкоштовний доступ до швидшого ШІ Gemini 1.5 FlashGoogle штучний інтелект
Gemini 1.5 Flash було анонсовано для розробників у травні, коли Gemini Advanced перейшов на версію 1.5 Pro. Паралельно з цим розширення Google Tasks починає виходити за межі серії Pixel 9
Смарт-телевізори Philips T3 із Philips 4K Quantum Dot отримали штучний інтелект для оптимізації зображенняPhilips телевізор
Дисплеї телевізорів Philips T3 з Philips 4K Quantum Dot підтримують частоту оновлення до 120 Гц і мають максимальну яскравість 630 нит для 65-дюймової моделі і 610 нит для 75-дюймової.