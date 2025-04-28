Google отказалась от чипов Samsung из-за их перегрева28.04.25
Google изменила планы по использованию HBM3E-чипов Samsung для своих ИИ-серверов и, по последним данным, переключилась на продукцию другого производителя — вероятнее всего, это Micron. Решение связано с техническими трудностями, с которыми столкнулась южнокорейская компания.
Главной причиной называют проблемы с теплоотводом — ключевой аспект для получения сертификации от NVIDIA, одного из ведущих игроков в сфере ИИ-ускорителей. В то время как SK Hynix уже добилась сертификации и успешно увеличивает объёмы продаж HBM3E, Samsung всё ещё пытается устранить недочёты. Несмотря на конструктивные изменения в своих чипах, компания не смогла пройти проверку со стороны NVIDIA.
О проблемах с HBM-продуктами Samsung заговорила и сама компания: на недавней встрече с акционерами представители признали технические трудности и сообщили о смещении фокуса на разработку HBM4 — чипов следующего поколения. Тем не менее, остаётся неясным, сможет ли Samsung вернуть себе лидерство на рынке, где конкуренты уже вырвались вперёд.
Samsung представила свой новый чип сверхширокополосной связи (UWB) для автомобилей – Exynos Auto UA200.
Чип Exynos Auto UA200 обеспечивает высокую точность измерения расстояния до одного сантиметра, а также предлагает расширенные функции безопасности. При использовании в ключе транспортного средства он способен точно определять местоположение владельца относительно автомобиля.
Exynos Auto UA200 может взаимодействовать с радарными системами, что позволяет отслеживать дыхание водителя и обеспечивать работу системы обнаружения присутствия ребенка (CPD). Эта технология станет обязательной в странах Европы с 2025 года. Для защиты временных данных сигнала используется технология Scrambled Timestamp Sequence (STS), обеспечивающая дополнительное шифрование.
В состав чипа входит трехъядерный микроконтроллер Cortex-M33, радиочастотный модуль, базовый блок, энергоэффективная система управления (PMU), а также встроенная память NVM. Объем оперативной памяти составляет 416 КБ, а встроенной флеш-памяти eFlash – 2 МБ.
На данный момент Exynos Auto UA200 проходит тестирование, а массовый выпуск запланирован на ближайшее время.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Google отказалась от чипов Samsung из-за их перегрева Google Samsung
Google изменила планы по использованию HBM3E-чипов Samsung для своих ИИ-серверов и, по последним данным, переключилась на продукцию другого производителя
Meta попробует уменьшить количество спама в ленте Facebook Facebook социальные сети
В ответ на растущее количество жалоб, Facebook заявила о намерении ограничить охват публикаций от авторов, злоупотребляющих длинными
Google отказалась от чипов Samsung из-за их перегрева
Meta попробует уменьшить количество спама в ленте Facebook
Razer Pro Click V2 — первая вертикальная мышка компании
Figment — аскетичная консоль с E Ink-экраном для текстовых игр
Выяснилось что термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 может вытекать при вертикальной установке видеокарты (дополнено)
Instagram Edits — новое приложение для редактирования видео
Прокат Sony PlayStation 5 неожиданно популярен в Японии
OpenAI купит браузер Chrome, если Google заставят его продать
Intel сократит еще более 20 тысяч сотрудников
США подняла пошлины на солнечные батареи из Азии до 3521%
Приложение Резерв+ предупредит о статусе «в розыске»