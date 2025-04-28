Google отказалась от чипов Samsung из-за их перегрева

Google изменила планы по использованию HBM3E-чипов Samsung для своих ИИ-серверов и, по последним данным, переключилась на продукцию другого производителя — вероятнее всего, это Micron. Решение связано с техническими трудностями, с которыми столкнулась южнокорейская компания.

Главной причиной называют проблемы с теплоотводом — ключевой аспект для получения сертификации от NVIDIA, одного из ведущих игроков в сфере ИИ-ускорителей. В то время как SK Hynix уже добилась сертификации и успешно увеличивает объёмы продаж HBM3E, Samsung всё ещё пытается устранить недочёты. Несмотря на конструктивные изменения в своих чипах, компания не смогла пройти проверку со стороны NVIDIA.

О проблемах с HBM-продуктами Samsung заговорила и сама компания: на недавней встрече с акционерами представители признали технические трудности и сообщили о смещении фокуса на разработку HBM4 — чипов следующего поколения. Тем не менее, остаётся неясным, сможет ли Samsung вернуть себе лидерство на рынке, где конкуренты уже вырвались вперёд.

Samsung представила свой новый чип сверхширокополосной связи (UWB) для автомобилей – Exynos Auto UA200.

Чип Exynos Auto UA200 обеспечивает высокую точность измерения расстояния до одного сантиметра, а также предлагает расширенные функции безопасности. При использовании в ключе транспортного средства он способен точно определять местоположение владельца относительно автомобиля.

Exynos Auto UA200 может взаимодействовать с радарными системами, что позволяет отслеживать дыхание водителя и обеспечивать работу системы обнаружения присутствия ребенка (CPD). Эта технология станет обязательной в странах Европы с 2025 года. Для защиты временных данных сигнала используется технология Scrambled Timestamp Sequence (STS), обеспечивающая дополнительное шифрование.

В состав чипа входит трехъядерный микроконтроллер Cortex-M33, радиочастотный модуль, базовый блок, энергоэффективная система управления (PMU), а также встроенная память NVM. Объем оперативной памяти составляет 416 КБ, а встроенной флеш-памяти eFlash – 2 МБ.

На данный момент Exynos Auto UA200 проходит тестирование, а массовый выпуск запланирован на ближайшее время.