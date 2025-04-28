Google відмовилася від чіпів Samsung через їх перегрівання28.04.25
Google змінила плани використання HBM3E-чіпів Samsung для своїх ШІ-серверів і, за останніми даними, переключилася на продукцію іншого виробника – найімовірніше, це Micron. Рішення пов’язані з технічними труднощами, із якими зіткнулася південнокорейська компанія.
Головною причиною називають проблеми з тепловідведенням – ключовий аспект для отримання сертифікації від NVIDIA, одного з провідних гравців у сфері ІІ-прискорювачів. У той час як SK Hynix вже досягла сертифікації та успішно збільшує обсяги продажів HBM3E, Samsung все ще намагається усунути недоліки. Незважаючи на конструктивні зміни у своїх чіпах, компанія не змогла пройти перевірку з боку NVIDIA.
Про проблеми з HBM-продуктами Samsung заговорила і сама компанія: на нещодавній зустрічі з акціонерами представники визнали технічні труднощі та повідомили про усунення фокусу на розробку HBM4 – чіпів наступного покоління. Проте залишається незрозумілим, чи зможе Samsung повернути собі лідерство на ринку, де конкуренти вже вирвалися вперед.
Samsung представила свій новий чіп надширокосмугового зв’язку (UWB) для автомобілів – Exynos Auto UA200.
Чіп Exynos Auto UA200 забезпечує високу точність виміру відстані до одного сантиметра, а також пропонує розширені функції безпеки. При використанні в ключі транспортного засобу він може точно визначати місце розташування власника щодо автомобіля.
Exynos Auto UA200 може взаємодіяти з радарними системами, що дозволяє відстежувати дихання водія та забезпечувати роботу системи виявлення присутності дитини (CPD). Ця технологія стане обов’язковою у країнах Європи з 2025 року. Для захисту тимчасових даних сигналу використовується технологія Scrambled Timestamp Sequence (STS), що забезпечує додаткове шифрування.
До складу чіпа входить триядерний мікроконтролер Cortex-M33, радіочастотний модуль, базовий блок, енергоефективна система управління (PMU), а також вбудована пам’ять NVM. Об’єм оперативної пам’яті складає 416 КБ, а вбудованої флеш-пам’яті eFlash – 2 МБ.
Наразі Exynos Auto UA200 проходить тестування, а масовий випуск запланований на найближчий час.
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