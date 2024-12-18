Google Новости на Android станут удобнее18.12.24
Google обновила приложение Google News для Android, сделав навигацию более удобной. В новой версии объединены вкладки «Для вас» и «Заголовки» в одну под названием «Главная». Лента «Для вас» теперь открывается по умолчанию, а доступ к другим категориям, таким как «Местные новости», «Бизнес», «Технологии» и «Развлечения», осуществляется через горизонтальную карусель.
Вместо старого подчеркивания разделов используется новый дизайн с чипами, который упрощает навигацию одной рукой и улучшает внешний вид приложения в стиле Material You. Также добавлена лента «Follow» для настройки источников новостей. Обновление доступно на Android в версии 5.120.x, но на iOS пока недоступно.
Основные изменения Google News на Android
- Объединение вкладок
- Ранее внизу приложения были четыре раздела: «Для вас», «Заголовки», «Подписанные» и «Newsstand».
- Теперь первые два объединены в одну вкладку «Главная», где лента «Для вас» открывается по умолчанию. Доступ к другим категориям новостей осуществляется через горизонтальную карусель.
- Новые категории
В карусели доступны такие разделы, как Заголовки, Местные новости, Бизнес, Технологии, Развлечения и другие.
- Дизайн интерфейса
- Вместо подчеркивания активного раздела теперь используются чипы, которые удобнее для навигации одной рукой.
- Обновление улучшает совместимость с дизайном Material You, делая интерфейс более современным и эстетичным.
- Лента «Follow»
Появилась новая функция, позволяющая настраивать источники новостей. Это делает процесс персонализации контента более простым и понятным.
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