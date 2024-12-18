Google Новости на Android станут удобнее

Google обновила приложение Google News для Android, сделав навигацию более удобной. В новой версии объединены вкладки «Для вас» и «Заголовки» в одну под названием «Главная». Лента «Для вас» теперь открывается по умолчанию, а доступ к другим категориям, таким как «Местные новости», «Бизнес», «Технологии» и «Развлечения», осуществляется через горизонтальную карусель.

Вместо старого подчеркивания разделов используется новый дизайн с чипами, который упрощает навигацию одной рукой и улучшает внешний вид приложения в стиле Material You. Также добавлена лента «Follow» для настройки источников новостей. Обновление доступно на Android в версии 5.120.x, но на iOS пока недоступно.

Основные изменения Google News на Android

Объединение вкладок Ранее внизу приложения были четыре раздела: «Для вас», «Заголовки», «Подписанные» и «Newsstand».

Теперь первые два объединены в одну вкладку «Главная», где лента «Для вас» открывается по умолчанию. Доступ к другим категориям новостей осуществляется через горизонтальную карусель. Новые категории

В карусели доступны такие разделы, как Заголовки, Местные новости, Бизнес, Технологии, Развлечения и другие. Дизайн интерфейса Вместо подчеркивания активного раздела теперь используются чипы, которые удобнее для навигации одной рукой.

Обновление улучшает совместимость с дизайном Material You, делая интерфейс более современным и эстетичным. Лента «Follow»

Появилась новая функция, позволяющая настраивать источники новостей. Это делает процесс персонализации контента более простым и понятным.