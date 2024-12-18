16.12.24
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
views
25
comments 0
ASUS Zenbook S 14 UX5406S

Компания Asus выпустила обновленную модель в семействе ноутбуков Zenbook S. Рассматриваемая модель UX5406S получила новый процессор Intel поколения Lunarlake. Чем интересен лэптоп и свежие комплектующие – расскажем далее.