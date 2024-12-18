Google Новини на Android стануть зручнішими18.12.24
Google оновила програму Google News для Android, зробивши навігацію зручнішою. У новій версії об’єднані вкладки “Для вас” та “Заголовки” в одну під назвою “Головна”. Стрічка “Для вас” тепер відкривається за замовчуванням, а доступ до інших категорій, таких як “Місцеві новини”, “Бізнес”, “Технології” та “Розваги” здійснюється через горизонтальну карусель.
Замість старого підкреслення розділів використовується новий дизайн із чіпами, який спрощує навігацію однією рукою та покращує зовнішній вигляд програми у стилі Material You. Також додано стрічку “Follow” для налаштування джерел новин. Оновлення доступне на Android у версії 5.120.x, але на iOS поки що недоступне.
Основні зміни Google News на Android
- Об’єднання вкладок
- Раніше внизу програми були чотири розділи: “Для вас”, “Заголовки”, “Підписані” та “Newsstand”.
- Тепер перші два об’єднані в одну вкладку “Головна”, де стрічка “Для вас” відкривається за замовчуванням. Доступ до інших категорій новин здійснюється через горизонтальну карусель.
- Нові категорії
У каруселі є такі розділи, як Заголовки, Місцеві новини, Бізнес, Технології, Розваги та інші.
- Дизайн інтерфейсу
- Замість підкреслення активного розділу тепер використовуються чіпи, які зручніші для навігації однією рукою.
- Оновлення покращує сумісність з дизайном Material You, роблячи інтерфейс більш сучасним та естетичним.
- Стрічка “Follow”
З’явилася нова функція, що дозволяє настроювати джерела новин. Це робить процес персоналізації контенту більш простим та зрозумілим.
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