Google может поменять кнопку «Мне повезет» на вызов ассистента ИИ

На главной странице поисковика Google начали появляться изменения: у части пользователей исчезла знакомая кнопка «Мне повезет». Ее место занимает новый элемент интерфейса – AI Mode. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на многочисленные сообщения в соцсетях.

Пользователи обращают внимание, что кнопка AI Mode отображается в разном оформлении – в некоторых случаях она серого цвета, а иногда стилизована под цвет логотипа Google. В то же время в определенных регионах она меняет не только кнопку «Мне повезет», но и размещение поиска по изображениям.

В начале мая компания объявила о запуске эксперимента: небольшой процент пользователей в США начнут видеть новый AI Mode вместо стандартного интерфейса. Эта функция активирует чат-режим на основе искусственного интеллекта, формирующего ответы не в виде традиционной поисковой выдачи, а как диалог с ботом.

Google постепенно интегрирует элементы искусственного интеллекта в свои сервисы и кнопка AI Mode может стать частью более широкой трансформации поисковой системы. Станет ли это изменение постоянным, пока неизвестно — компания официально не сообщила о планах полностью заменить “Мне повезет” новой функцией.

В сентябре 2015 года Google представила новый логотип, который стал узнаваемым символом компании для миллионов пользователей. Почти десятилетия спустя, компания впервые меняет его — правда, не кардинально, сообщает 9to5Google.

Изменения затронули иконку «G», которая теперь получила более плавный и современный вид. Если раньше она состояла из четырех четко разграниченных цветов, то теперь Google использует градиенты — цвета перетекают друг в друга, создавая более мягкий и динамичный визуальный эффект. Это обновление уже начало появляться в приложении Google для iOS и в бета-версии Android-приложения.

Пока никаких изменений к основному логотипу компании с надписью «Google» не зафиксировано. Также неизвестно, будет ли новый стиль иконки внедрен в фирменных сервисах типа Gmail, Chrome или Maps.