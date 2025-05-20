Google може поміняти кнопку “Мені пощастить” на виклик пошукового чат бота з ШІ

На головній сторінці пошуковика Google почали з’являтися зміни: частина користувачів зникла знайома кнопка “Мені пощастить”. Її місце посідає новий елемент інтерфейсу – AI Mode. Про це повідомляє видання The Verge, посилаючись на численні повідомлення у соцмережах.

Користувачі звертають увагу на те, що кнопка AI Mode відображається в різному оформленні – в деяких випадках вона сірого кольору, а іноді стилізована під колір логотипу Google. Водночас у певних регіонах вона змінює не лише кнопку “Мені пощастить”, а й розміщення пошуку за зображеннями.

На початку травня компанія оголосила про запуск експерименту: невеликий відсоток користувачів США почнуть бачити новий AI Mode замість стандартного інтерфейсу. Ця функція активує чат-режим з урахуванням штучного інтелекту, формує відповіді над вигляді традиційної пошукової видачі, бо як діалог з ботом.

Google поступово інтегрує елементи штучного інтелекту у свої сервіси, і кнопка AI Mode може стати частиною ширшої трансформації пошукової системи. Чи стане ця зміна постійною, поки невідомо — компанія офіційно не повідомила про плани повністю замінити “Мені пощастить” новою функцією.

У вересні 2015 року Google представила новий логотип, який став упізнаваним символом компанії для мільйонів користувачів. Майже через десятиліття компанія вперше змінює його — правда, не кардинально, повідомляє 9to5Google.

Зміни торкнулися іконки «G», яка тепер набула більш плавного та сучасного вигляду. Якщо раніше вона складалася з чотирьох чітко розмежованих кольорів, то тепер Google використовує градієнти – кольори перетікають один в одного, створюючи м’якіший і динамічніший візуальний ефект. Це оновлення вже почало з’являтися в програмі Google для iOS і в бета-версії додатків Android.

Поки що жодних змін до основного логотипу компанії з написом «Google» не зафіксовано. Також невідомо, чи буде новий стиль іконки впроваджений у фірмових сервісах типу Gmail, Chrome або Maps.