Google може поміняти кнопку “Мені пощастить” на виклик пошукового чат бота з ШІ20.05.25
На головній сторінці пошуковика Google почали з’являтися зміни: частина користувачів зникла знайома кнопка “Мені пощастить”. Її місце посідає новий елемент інтерфейсу – AI Mode. Про це повідомляє видання The Verge, посилаючись на численні повідомлення у соцмережах.
Користувачі звертають увагу на те, що кнопка AI Mode відображається в різному оформленні – в деяких випадках вона сірого кольору, а іноді стилізована під колір логотипу Google. Водночас у певних регіонах вона змінює не лише кнопку “Мені пощастить”, а й розміщення пошуку за зображеннями.
На початку травня компанія оголосила про запуск експерименту: невеликий відсоток користувачів США почнуть бачити новий AI Mode замість стандартного інтерфейсу. Ця функція активує чат-режим з урахуванням штучного інтелекту, формує відповіді над вигляді традиційної пошукової видачі, бо як діалог з ботом.
Google поступово інтегрує елементи штучного інтелекту у свої сервіси, і кнопка AI Mode може стати частиною ширшої трансформації пошукової системи. Чи стане ця зміна постійною, поки невідомо — компанія офіційно не повідомила про плани повністю замінити “Мені пощастить” новою функцією.
У вересні 2015 року Google представила новий логотип, який став упізнаваним символом компанії для мільйонів користувачів. Майже через десятиліття компанія вперше змінює його — правда, не кардинально, повідомляє 9to5Google.
Зміни торкнулися іконки «G», яка тепер набула більш плавного та сучасного вигляду. Якщо раніше вона складалася з чотирьох чітко розмежованих кольорів, то тепер Google використовує градієнти – кольори перетікають один в одного, створюючи м’якіший і динамічніший візуальний ефект. Це оновлення вже почало з’являтися в програмі Google для iOS і в бета-версії додатків Android.
Поки що жодних змін до основного логотипу компанії з написом «Google» не зафіксовано. Також невідомо, чи буде новий стиль іконки впроваджений у фірмових сервісах типу Gmail, Chrome або Maps.
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Google може поміняти кнопку “Мені пощастить” на виклик пошукового чат бота з ШІ Google інтернет оновлення пошук
На головній сторінці пошуковика Google почали з’являтися зміни: частина користувачів зникла знайома кнопка “Мені пощастить”.
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