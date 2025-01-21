Google Drive ускорит синхронизацию файлов и уменьшит потребление трафика21.01.25
Google обновила облачный сервис Google Drive, добавив поддержку функции «дифференциальной загрузки», которая ускоряет синхронизацию файлов между локальными устройствами и облаком.
Ранее при внесении изменений в файл, например в документ объемом 1 ГБ, сервис загружал весь обновленный файл целиком, даже если изменения касались всего одной буквы. Это создавало значительную нагрузку на сеть и замедляло процесс синхронизации.
С внедрением дифференциальной загрузки Google Drive теперь определяет, какие именно части файла были изменены, и синхронизирует только их. Это:
- Ускоряет синхронизацию в обоих направлениях.
- Снижает объем передаваемых данных, минимизируя использование пропускной способности сети.
- Повышает эффективность работы, особенно для больших файлов.
Функция уже доступна пользователям Google Workspace и личных учетных записей Google через каналы Rapid и Scheduled Release. Обновление нацелено на оптимизацию работы сервиса и снижение затрат ресурсов для пользователей.
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Google Drive ускорит синхронизацию файлов и уменьшит потребление трафика Google обновление
Google обновила облачный сервис Google Drive, добавив поддержку функции «дифференциальной загрузки», которая ускоряет синхронизацию файлов между локальными устройствами и облаком.
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