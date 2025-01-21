Google Drive прискорить синхронізацію файлів та зменшить споживання трафіку

Google оновила хмарний сервіс Google Drive, додавши підтримку функції диференціального завантаження, яка прискорює синхронізацію файлів між локальними пристроями та хмарою.

Раніше при внесенні змін у файл, наприклад документ об’ємом 1 ГБ, сервіс завантажував весь оновлений файл цілком, навіть якщо зміни стосувалися всього однієї літери. Це створювало значне навантаження на мережу та уповільнювало процес синхронізації.

З впровадженням диференціального завантаження Google Drive тепер визначає, які частини файлу були змінені, і синхронізує тільки їх. Це:

Прискорює синхронізацію в обох напрямках.

Знижує обсяг даних, що передаються, мінімізуючи використання пропускної здатності мережі.

Підвищує ефективність роботи, особливо для великих файлів.

Функція вже доступна користувачам Google Workspace та особистих облікових записів Google через канали Rapid та Scheduled Release. Оновлення спрямоване на оптимізацію роботи сервісу та зниження витрат ресурсів для користувачів.