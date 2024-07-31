Google добавила в ИИ Gemini украинский язык приложения и более длинные разговоры

Google объявила о значительном обновлении своей системы искусственного интеллекта Gemini, сделав её ещё более удобной для пользователей.

Теперь в бесплатной версии доступна новая модель Gemini 1.5 Flash. Эта модель обеспечивает улучшенное качество и скорость реакции, особенно заметные в рассуждении и понимании изображений. Количество токенов увеличено вчетверо, до 32 тысяч, что позволяет вести более длинные разговоры и задавать более сложные вопросы. Gemini 1.5 Flash доступен на 40 языках, включая украинский, в более чем 230 странах и территориях.

Скоро появится возможность загружать файлы через Google Диск или непосредственно с устройства для обработки и обобщения. Gemini сможет анализировать файлы данных, визуализируя информацию с помощью диаграмм и графиков. Также, в ответах Gemini теперь показываются ссылки на связанный контент для запросов с поиском фактов, что уменьшает количество галлюцинаций и облегчает поиск дополнительной информации.

Для запросов на английском языке в определенных странах, включая Украину, можно получить доступ к дополнительной информации непосредственно в ответах Gemini. Эта функция включает встроенные ссылки на соответствующие электронные письма, если информация найдена с помощью расширения Gmail.

Функция двойной проверки ответов использует Google Поиск для подтверждения или опровержения утверждений, что позволяет пользователям глубже погружаться в тему и проверять информацию самостоятельно.

Возможность общения с Gemini непосредственно в Google Сообщениях теперь доступна в Европейской экономической зоне, Соединенном Королевстве, Швейцарии и Украине. Для этого нужно нажать кнопку «Начать чат» в Messages и выбрать Gemini. Мобильное приложение Gemini станет доступно в Украине в начале августа.

На следующей неделе Google расширит доступ к Gemini для подростков более чем на 40 языках. Подростки, соответствующие минимальным возрастным требованиям для управления учетной записью Google, смогут использовать Gemini для улучшения понимания школьных предметов, подготовки к университету или помощи с творческими проектами.

Для обеспечения безопасности молодой аудитории введены дополнительные политики и меры предосторожности, включая пособие по использованию искусственного интеллекта.