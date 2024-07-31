Google додала в ШІ Gemini українську мову програми та більш довгі розмови31.07.24
Google оголосила про значне оновлення своєї системи штучного інтелекту Gemini, зробивши її ще зручнішою для користувачів.
Тепер у безкоштовній версії є нова модель Gemini 1.5 Flash. Ця модель забезпечує покращену якість та швидкість реакції, особливо помітні у міркуванні та розумінні зображень. Кількість токенів збільшена вчетверо, до 32 тисяч, що дозволяє вести більш довгі розмови та ставити складніші питання. Gemini 1.5 Flash доступний 40 мовами, включаючи українську, у більш ніж 230 країнах та територіях.
Незабаром з’явиться можливість завантажувати файли через Google Диск або безпосередньо з пристрою для обробки та узагальнення. Gemini зможе аналізувати файли даних, візуалізуючи інформацію за допомогою діаграм та графіків. Також у відповідях ШІ Gemini тепер показуються посилання на пов’язаний контент для запитів з пошуком фактів, що зменшує кількість галюцинацій та полегшує пошук додаткової інформації.
Для запитів англійською мовою у певних країнах, включаючи Україну, можна отримати доступ до додаткової інформації безпосередньо у відповідях Gemini. Ця функція включає вбудовані посилання на відповідні електронні листи, якщо інформація знайдена за допомогою розширення Gmail.
Функція подвійної перевірки відповідей використовує Google Пошук для підтвердження чи спростування тверджень, що дозволяє користувачам глибше занурюватись у тему та перевіряти інформацію самостійно.
Можливість спілкування з Gemini безпосередньо в Google Повідомлення зараз доступна в Європейській економічній зоні, Сполученому Королівстві, Швейцарії та Україні. Для цього потрібно натиснути кнопку «Почати чат» у Messages та вибрати Gemini. Мобільний додаток ШІ Gemini стане доступним в Україні на початку серпня.
Наступного тижня Google розширить доступ до Gemini для підлітків більш ніж 40 мовами. Підлітки, які відповідають мінімальним віковим вимогам для керування обліковим записом Google, зможуть використовувати Gemini для покращення розуміння шкільних предметів, підготовки до університету або допомоги з творчими проектами.
Для забезпечення безпеки молодої аудиторії запроваджено додаткові політики та запобіжні заходи, включаючи посібник з використання штучного інтелекту.
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