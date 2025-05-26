Google AI Ultra — ультра-подписка на ИИ за $250 в месяц с 30 ТБ хранилища и YouTube Premium

Google представила новую подписку AI Ultra, которая станет самой дорогой на рынке ИИ-сервисов — стоимость составляет 250 долларов в месяц. Это заметный шаг в сторону премиального сегмента, где ставка делается не на массового пользователя, а на профессионалов и команды с высокими требованиями к производительности и вычислительным возможностям.

В этом тарифе объединены все функции из подписки AI Pro, дополнительно предлагается 30 ТБ облачного хранилища для Gmail, Drive и Photos, что отдельно оценивается в 150 долларов, а также включена индивидуальная подписка YouTube Premium. Подписчики AI Ultra получат доступ к максимальным лимитам генерации видео и изображений, режиму Gemini 2.5 Pro Deep Think для работы с математикой и кодом, новому генератору видео Veo 3, экспериментальному режиму Agent Mode и прототипу Project Mariner, который предназначен для одновременного выполнения до десяти задач — от поиска информации до бронирований и онлайн-покупок.

Тариф AI Pro, ранее известный как AI Premium, остаётся на уровне 20 долларов в месяц и предоставляет 2 ТБ хранилища, доступ к Gemini 2.5 Pro, Deep Research, генератору видео Veo 2, инструменту Whisk для обработки изображений, а также возможности ИИ в Google Workspace и расширенный функционал в NotebookLM.

На старте подписка AI Ultra будет предлагаться со скидкой — первые три месяца обойдутся пользователям в 125 долларов. Сейчас она доступна только в США, но в Google обещают расширить географию в ближайшее время.

Подписка включает все функции AI Pro, а также:

30 ТБ облачного хранилища (Gmail, Drive, Photos) — отдельно стоит $150 в месяц,

индивидуальная подписка YouTube Premium ($14 в месяц),

максимальные лимиты для генерации видео и изображений,

доступ к режиму Gemini 2.5 Pro Deep Think, заточенному под сложную математику и кодинг,

Veo 3 — новая версия генератора видео, интегрированная в приложение Gemini,

Agent Mode — экспериментальная функция с элементами автономной работы ИИ,

Project Mariner — прототип системы, способной одновременно управлять до 10 задачами, такими как бронирование, поиск, покупки и другое.