Google AI Ultra – ультра-підписка на ШІ за $250 на місяць з 30 ТБ сховища та YouTube Premium26.05.25
Google представила нову передплату AI Ultra, яка стане найдорожчою на ринку ШІ-сервісів — вартість складає 250 доларів на місяць. Це помітний крок у бік преміального сегмента, де ставка робиться не на масового користувача, а на професіоналів та команди з високими вимогами до продуктивності та обчислювальних можливостей.
У цьому тарифі об’єднані всі функції з підписки AI Pro, додатково пропонується 30 ТБ хмарного сховища для Gmail, Drive та Photos, що окремо оцінюється в 150 доларів, а також включено індивідуальну передплату YouTube Premium. Передплатники AI Ultra отримають доступ до максимальних лімітів генерації відео та зображень, режиму Gemini 2.5 Pro Deep Think для роботи з математикою та кодом, нового генератора відео Veo 3, експериментального режиму Agent Mode та прототипу Project Mariner, який призначений для одночасного виконання до десяти завдань – від пошуку інформації до бронювань.
Тариф AI Pro, раніше відомий як AI Premium, залишається на рівні 20 доларів на місяць і надає 2 ТБ сховища, доступ до Gemini 2.5 Pro, Deep Research, генератор відео Veo 2, інструмент Whisk для обробки зображень, а також можливості ІІ в Google Workspace і розширений функціонал в NotebookLM.
На старті передплата AI Ultra пропонуватиметься зі знижкою — перші три місяці коштуватимуть користувачам 125 доларів. Зараз вона доступна лише у США, але Google обіцяють розширити географію найближчим часом.
Підписка включає всі функції AI Pro, а також:
- 30 ТБ хмарного сховища (Gmail, Drive, Photos) — окремо коштує $150 на місяць,
- індивідуальна передплата YouTube Premium ($14 на місяць),
- максимальні ліміти для генерації відео та зображень,
- доступ до режиму Gemini 2.5 Pro Deep Think, заточеного під складну математику та кодинг,
- Veo 3 — нова версія генератора відео, інтегрована в програму Gemini,
- Agent Mode — експериментальна функція з елементами автономної роботи ШІ,
- Project Mariner — прототип системи, здатної одночасно керувати до 10 завдань, такими як бронювання, пошук, покупки та інше.
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