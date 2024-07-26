Глобальный сбой 8,5 млн компьютеров из-за антивируса CrowdStrike вызвал файл обновления на 40 КБ26.07.24
Компания CrowdStrike опубликовала результаты исследования инцидента (post incident review, PIR), касающийся неисправного обновления, которое вывело из строя 8,5 миллионов компьютеров. Основной причиной проблемы была программа для тестирования, которая не смогла должным образом проверить обновление содержимого. В результате, в пятницу было распространено обновление, вызвавшее сбой на миллионах машин.
CrowdStrike заверяет, что впредь будет тщательно тестировать обновления своих продуктов, улучшать обработку ошибок и вводить поэтапное развертывание, чтобы избежать подобных катастроф в будущем.
ПО Falcon от CrowdStrike используется компаниями по всему миру для борьбы с вредоносным ПО и нарушениями безопасности на миллионах компьютеров Windows. В пятницу компания выпустила обновление конфигурации для Falcon, которое должно было собирать телеметрию о возможных новых методах угроз. Обычно такие обновления проходят без проблем, но именно это обновление вызвало сбой Windows.
CrowdStrike обычно выпускает обновления конфигурации двумя способами: Sensor Content, обновляющий Falcon на уровне ядра Windows, и Rapid Response Content, обновляющий поведение для обнаружения вредоносного ПО. Именно небольшое обновление Rapid Response Content размером 40 КБ вызвало проблему. На прошлой неделе компания выпустила два таких обновления, которые оказались недостаточно проверенными.
Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, CrowdStrike обещает улучшить тестирование контента быстрого реагирования, включая тестирование локальных разработчиков, обновление контента и тестирование отката, а также стресс-тестирование. Компания также проведет тестирование стабильности и интерфейса содержимого Rapid Response Content и обновит свой облачный инструмент проверки.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 может успешно справится с офисными задачами и развлекать владельца контентом и играми. Посмотрим, как прошло перевоплощение на базе известного шасси
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Глобальный сбой 8,5 млн компьютеров из-за антивируса CrowdStrike вызвал файл обновления на 40 КБантивирус события в мире
Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, CrowdStrike обещает улучшить тестирование контента быстрого реагирования, включая тестирование локальных разработчиков, обновление контента и тестирование отката
Браузер Google Chrome сможет сам закрывать вкладки требующие слишком много ресурсов компьютераChrome браузер обновление
Браузер Google Chrome самостоятельно определяет проблемные вкладки и формирует их список. Оповещение появится только тогда, когда вкладки начнут использовать определенный процент ресурсов центрального процессора