Глобальний збій 8,5 млн комп’ютерів через антивірус CrowdStrike викликав файл оновлення на 40 КБ26.07.24
Компанія CrowdStrike опублікувала результати дослідження інциденту (post incident review, PIR), що стосується несправного оновлення, яке вивело з ладу 8,5 мільйонів комп’ютерів. Основною причиною проблеми була програма для тестування, яка не спромоглася належним чином перевірити оновлення вмісту. В результаті, у п’ятницю було поширене оновлення, що спричинило збій на мільйонах машин.
CrowdStrike запевняє, що надалі ретельно тестуватиме оновлення своїх продуктів, покращуватиме обробку помилок і вводитиме поетапне розгортання, щоб уникнути подібних катастроф у майбутньому.
ПЗ Falcon від CrowdStrike використовується компаніями по всьому світу для боротьби зі шкідливим ПЗ та порушеннями безпеки на мільйонах комп’ютерів Windows. У п’ятницю компанія випустила оновлення конфігурації для Falcon, яке мало збирати телеметрію про можливі нові методи загроз. Зазвичай такі оновлення проходять без проблем, але це оновлення викликало збій Windows.
CrowdStrike зазвичай випускає оновлення конфігурації двома способами: Sensor Content, оновлює Falcon лише на рівні ядра Windows, і Rapid Response Content, оновлює поведінка виявлення шкідливого ПЗ. Саме невелике оновлення Rapid Response Content розміром 40 КБ викликало проблему. Минулого тижня компанія випустила два такі оновлення, які виявились недостатньо перевіреними.
Щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, CrowdStrike обіцяє покращити тестування контенту швидкого реагування, включаючи тестування локальних розробників, оновлення контенту та тестування відкату, а також стрес-тестування. Компанія також проведе тестування стабільності та інтерфейсу вмісту Rapid Response Content та оновить свій хмарний інструмент перевірки.
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