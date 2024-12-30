Гибридный Leapmotor C10 REEV имеет запас хода 950 км в комбинированном режиме30.12.24
Leapmotor расширяет свою линейку кроссоверов C10 за счет новой версии с увеличителем запаса хода — C10 REEV. В этой модификации используется бензиновый двигатель не для привода колес, а как генератор, который заряжает батарею, а непосредственное движение обеспечивает электродвигатель. Новинка будет официально представлена на Брюссельском автосалоне, который пройдет с 10 по 19 января 2025 года.
Leapmotor C10 REEV оснащен 1.5-литровым бензиновым двигателем, 28.4 кВт⋅ч батареей и электромотором мощностью 215 л.с. (158 кВт). На электротяге по циклу WLTP кроссовер может проехать до 145 км, но в комбинированном режиме с работающим генератором запас хода увеличивается до более 950 км на одной заправке и заряженной батарее.
Автомобиль в первую очередь функционирует как электромобиль, с активирующимся бензиновым двигателем только когда батарея почти разряжена, что позволяет поддерживать заряд для дальнейшего движения. В таком режиме расход топлива составляет всего 0.4 л/100 км, а выбросы CO2 — 10 г/км.
C10 REEV также поддерживает быструю зарядку как переменным, так и постоянным током, с возможностью восстановления половины запаса хода за 18 минут при использовании зарядной станции с постоянным током.
Хотя детали дизайна и оснащения еще не подтверждены, вероятно, модификация REEV будет наследовать стилистические элементы и особенности от полностью электрической версии C10, такие как светодиодные фары, панорамная крыша, 18-дюймовые колеса и скрытые дверные ручки. В салоне можно ожидать передние сиденья с электрическими регулировками, беспроводную зарядку для смартфонов, аудиосистему на 12 динамиков и мультимедийную систему с 14.6-дюймовым экраном. В некоторых версиях предусмотрены подогрев и вентиляция сидений, амбиентное освещение, электропривод багажника и 20-дюймовые колеса.
Пока не раскрыта информация о цене и точных сроках выхода в продажу модификации REEV, но цены на полностью электрическую версию C10 начинаются от €36 400 в Германии и €39 050 в Нидерландах.
Leapmotor — китайский стартап, специализирующийся на электромобилях, был основан в 2015 году и начал продажи в 2019 году. В 2023 году компания Stellantis приобрела 20% акций Leapmotor, планируя запуск автомобилей Leapmotor в Европе. На конец сентября 2024 года Leapmotor начала продажи в Европе с более 200 дилерами в 13 странах и планирует расширить сеть до 500 точек к концу 2025 года.
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Гибридный Leapmotor C10 REEV имеет запас хода 950 км в комбинированном режиме автомобиль
Leapmotor C10 REEV оснащен 1.5-литровым бензиновым двигателем, 28.4 кВт⋅ч батареей и электромотором мощностью 215 л.с. (158 кВт). На электротяге по циклу WLTP кроссовер может проехать до 145 км
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