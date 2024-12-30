Гібридний Leapmotor C10 REEV має запас ходу 950 км у комбінованому режимі.30.12.24
Leapmotor розширює свою лінійку кросоверів C10 за рахунок нової версії зі збільшувачем запасу ходу C10 REEV. У цій модифікації використовується бензиновий двигун не для приводу коліс, а як генератор, який заряджає батарею, а безпосередній рух забезпечує електродвигун. Новинку буде офіційно представлено на Брюссельському автосалоні, який пройде з 10 по 19 січня 2025 року.
Leapmotor C10 REEV оснащений 1.5-літровим бензиновим двигуном, 28.4 кВт·год батареєю та електромотором потужністю 215 к.с. (158 кВт). На електротязі за циклом WLTP кросовер може проїхати до 145 км, але у комбінованому режимі з працюючим генератором запас ходу збільшується до понад 950 км на одній заправці та зарядженій батареї.
Автомобіль в першу чергу функціонує як електромобіль, з бензиновим двигуном, що активується тільки коли батарея майже розряджена, що дозволяє підтримувати заряд для подальшого руху. У такому режимі витрата палива становить лише 0.4 л/100 км, а викиди CO2 – 10 г/км.
C10 REEV також підтримує швидке заряджання як змінним, так і постійним струмом, з можливістю відновлення половини запасу ходу за 18 хвилин при використанні зарядної станції з постійним струмом.
Хоча деталі дизайну та оснащення ще не підтверджені, ймовірно, модифікація REEV буде успадковувати стилістичні елементи та особливості від повністю електричної версії C10, такі як світлодіодні фари, панорамний дах, 18-дюймові колеса та приховані дверні ручки. регулювання, бездротову зарядку для смартфонів, аудіосистему на 12 динаміків і мультимедійну систему з 14.6-дюймовим екраном.
Поки не розкрито інформацію про ціну та точні терміни виходу в продаж модифікації REEV, але ціни на повністю електричну версію C10 починаються від €36 400 у Німеччині та €39 050 у Нідерландах.
Leapmotor — китайський стартап, що спеціалізується на електромобілях, був заснований у 2015 році та розпочав продаж у 2019 році. У 2023 році компанія Stellantis придбала 20% акцій Leapmotor, плануючи запуск автомобілів Leapmotor у Європі. На кінець вересня 2024 року Leapmotor розпочала продаж у Європі з понад 200 дилерами в 13 країнах і планує розширити мережу до 500 точок до кінця 2025 року.
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Гібридний Leapmotor C10 REEV має запас ходу 950 км у комбінованому режимі. автомобіль
Leapmotor C10 REEV оснащений 1.5-літровим бензиновим двигуном, 28.4 кВт ч батареєю і електромотором потужністю 215 л.с. (158 кВт) На електротязі по циклу WLTP кросовер може проїхати до 145 км
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