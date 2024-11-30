Генеральный директор Samsung – единственный кореец в топ-100 бизнес-лидеров мира30.11.24
Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), председатель Samsung Electronics, стал единственным корейцем, попавшим в список 100 самых влиятельных людей в бизнесе по версии журнала Fortune. Он занял 85-е место, что подтверждает глобальное признание роли и потенциала Samsung на мировом рынке. Несмотря на то, что Южная Корея является родиной множества крупных мировых компаний в таких отраслях, как автомобилестроение, авиация, полупроводники и строительство, только Samsung имеет такое значительное международное присутствие.
При составлении списка Fortune учитывал множество факторов, включая размер бизнеса, рыночную стоимость, рост прибыли и финансовую устойчивость. Также важными критериями были инновационные способности, глобальное влияние и карьерная траектория. В статье подчеркивается, что Samsung является ведущим производителем чипов, хотя и отстает от своих конкурентов в разработке высокоскоростной памяти.
Кроме того, Fortune упоминает о юридических проблемах Ли, включая 18-месячный тюремный срок. Однако несмотря на это, он остается в компании таких известных бизнесменов, как генеральный директор Tesla Илон Маск и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, что подтверждает его влияние в мире бизнеса.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Новый планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получил большой 14,6”-экран, топовый процессор Mediatek Dimensity 9300 и стилус S Pen. Попробуем разобраться для чего такой девайс
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Генеральный директор Samsung – единственный кореец в топ-100 бизнес-лидеров мира Samsung
Генеральный директор Samsung остается в компании таких известных бизнесменов, как генеральный директор Tesla Илон Маск и директор NVIDIA Дженсен Хуанг
Среди автопроизводителей Tesla убивает больше всего людей Tesla
Новое исследование, проведенное автомобильным поисковиком iSeeCars, показало, что автомобили Tesla участвуют в большем количестве аварий со смертельным исходом, чем любые другие марки
Среди автопроизводителей Tesla убивает больше всего людей
Патч STALKER 2 уже можно скачать
Денег в киберспорте становится больше на 18 % ежегодно. К 2030 году сумма превысит 5 млрд долларов
ИИ Google Gemini получил поддержку голосовых команд в Spotify для поиска и воспроизведения музыки
Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds Pro 4 с HarmonyOS NEXT получили улучшенное шумоподавление
Из iPhone уберут физические SIM-карты с 2025 года
Игру Cyberpunk 2077 купили 30 млн раз, 5 млн за последний год
Смартфоны Oppo Reno13 и Reno13 Pro оснастили MediaTek Dimensity 8350, защиту IP69 и батарею до 5800 мАч
Самим заработать никак: США выплатит Intel грант на $7,9 млрд