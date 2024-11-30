Генеральный директор Samsung – единственный кореец в топ-100 бизнес-лидеров мира

Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), председатель Samsung Electronics, стал единственным корейцем, попавшим в список 100 самых влиятельных людей в бизнесе по версии журнала Fortune. Он занял 85-е место, что подтверждает глобальное признание роли и потенциала Samsung на мировом рынке. Несмотря на то, что Южная Корея является родиной множества крупных мировых компаний в таких отраслях, как автомобилестроение, авиация, полупроводники и строительство, только Samsung имеет такое значительное международное присутствие.

При составлении списка Fortune учитывал множество факторов, включая размер бизнеса, рыночную стоимость, рост прибыли и финансовую устойчивость. Также важными критериями были инновационные способности, глобальное влияние и карьерная траектория. В статье подчеркивается, что Samsung является ведущим производителем чипов, хотя и отстает от своих конкурентов в разработке высокоскоростной памяти.

Кроме того, Fortune упоминает о юридических проблемах Ли, включая 18-месячный тюремный срок. Однако несмотря на это, он остается в компании таких известных бизнесменов, как генеральный директор Tesla Илон Маск и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, что подтверждает его влияние в мире бизнеса.