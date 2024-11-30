Генеральний директор Samsung – єдиний кореєць у топ-100 бізнес-лідерів світу

Лі Дже Ен (Lee Jae-yong), голова Samsung Electronics, став єдиним корейцем, який потрапив до списку 100 найвпливовіших людей у ​​бізнесі за версією журналу Fortune. Він посів 85-е місце, що підтверджує глобальне визнання ролі та потенціалу Samsung на світовому ринку. Незважаючи на те, що Південна Корея є батьківщиною багатьох великих світових компаній у таких галузях, як автомобілебудування, авіація, напівпровідники та будівництво, тільки Samsung має таку значну міжнародну присутність.

При складанні списку Fortune враховував багато факторів, включаючи розмір бізнесу, ринкову вартість, зростання прибутку та фінансову стійкість. Також важливими критеріями були інноваційні здібності, глобальний вплив та кар’єрна траєкторія. У статті наголошується, що Samsung є провідним виробником чіпів, хоч і відстає від своїх конкурентів у розробці високошвидкісної пам’яті.

Крім того, Fortune згадує юридичні проблеми Лі, включаючи 18-місячний тюремний термін. Однак, незважаючи на це, він залишається в компанії таких відомих бізнесменів, як генеральний директор Tesla Ілон Маск і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг, що підтверджує його вплив у світі бізнесу.