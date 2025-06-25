Garmin Index Sleep Monitor специализируется на анализе сна25.06.25
Компания Garmin выпустила новое устройство для мониторинга сна — Index Sleep Monitor, которое крепится на верхней части руки и ориентировано на максимальный комфорт во время ночного использования. Стоимость новинки составляет $170.
В отличие от умных часов, гаджет не имеет экрана и кнопок, не отвлекает во сне и оснащён лёгким нейлоновым ремешком на велкро, который можно стирать. Вся начинка сосредоточена в съёмном модуле.
Функциональность включает отслеживание фаз сна (REM, легкий, глубокий), мониторинг пульса, вариабельности ЧСС, насыщения крови кислородом, температуры кожи, дыхания и движений тела. Утром пользователь получает оценку сна, которая формируется с учётом его качества, длительности и уровня стресса.
Гаджет синхронизируется с приложением Garmin Connect (Android/iOS), где доступен расширенный анализ восстановления, энергетического баланса (Body Battery) и уровня стресса. Поддерживаются функции для женского здоровья, включая более точное прогнозирование менструального цикла и овуляции на основе температуры кожи.
Дополнительно предусмотрен умный вибробудильник, срабатывающий в лёгкой фазе сна. Автономность устройства — до 7 ночей без подзарядки. Index Sleep Monitor уже доступен на официальном сайте Garmin и у авторизованных партнёров бренда.
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