Garmin Index Sleep Monitor специализируется на анализе сна

Компания Garmin выпустила новое устройство для мониторинга сна — Index Sleep Monitor, которое крепится на верхней части руки и ориентировано на максимальный комфорт во время ночного использования. Стоимость новинки составляет $170.

В отличие от умных часов, гаджет не имеет экрана и кнопок, не отвлекает во сне и оснащён лёгким нейлоновым ремешком на велкро, который можно стирать. Вся начинка сосредоточена в съёмном модуле.

Функциональность включает отслеживание фаз сна (REM, легкий, глубокий), мониторинг пульса, вариабельности ЧСС, насыщения крови кислородом, температуры кожи, дыхания и движений тела. Утром пользователь получает оценку сна, которая формируется с учётом его качества, длительности и уровня стресса.

Гаджет синхронизируется с приложением Garmin Connect (Android/iOS), где доступен расширенный анализ восстановления, энергетического баланса (Body Battery) и уровня стресса. Поддерживаются функции для женского здоровья, включая более точное прогнозирование менструального цикла и овуляции на основе температуры кожи.

Дополнительно предусмотрен умный вибробудильник, срабатывающий в лёгкой фазе сна. Автономность устройства — до 7 ночей без подзарядки. Index Sleep Monitor уже доступен на официальном сайте Garmin и у авторизованных партнёров бренда.