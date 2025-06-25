Garmin Index Sleep Monitor спеціалізується на аналізі сну

Компанія Garmin випустила новий пристрій для моніторингу сну – Index Sleep Monitor, який кріпиться на верхній частині руки та орієнтований на максимальний комфорт під час нічного використання. Вартість новинки складає $170.

На відміну від розумного годинника, гаджет не має екрану і кнопок, не відволікає уві сні і оснащений легким нейлоновим ремінцем на велкро, який можна стирати.

Функціональність включає відстеження фаз сну (REM, легкий, глибокий), моніторинг пульсу, варіабельності ЧСС, насичення крові киснем, температури шкіри, дихання та рухів тіла.

Гаджет синхронізується з програмою Garmin Connect (Android/iOS), де доступний розширений аналіз відновлення, енергетичного балансу (Body Battery) та рівня стресу.

Додатково передбачений розумний вібробудильник, який спрацьовує у легкій фазі сну. Автономність пристрою – до 7 ночей без підзарядки.