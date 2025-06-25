Garmin Index Sleep Monitor спеціалізується на аналізі сну25.06.25
Компанія Garmin випустила новий пристрій для моніторингу сну – Index Sleep Monitor, який кріпиться на верхній частині руки та орієнтований на максимальний комфорт під час нічного використання. Вартість новинки складає $170.
На відміну від розумного годинника, гаджет не має екрану і кнопок, не відволікає уві сні і оснащений легким нейлоновим ремінцем на велкро, який можна стирати.
Функціональність включає відстеження фаз сну (REM, легкий, глибокий), моніторинг пульсу, варіабельності ЧСС, насичення крові киснем, температури шкіри, дихання та рухів тіла.
Гаджет синхронізується з програмою Garmin Connect (Android/iOS), де доступний розширений аналіз відновлення, енергетичного балансу (Body Battery) та рівня стресу.
Додатково передбачений розумний вібробудильник, який спрацьовує у легкій фазі сну. Автономність пристрою – до 7 ночей без підзарядки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Розповімо про портативний акумулятор Ugreen Uno з номінальною ємністю 10 000 мА·год та набором додаткових плюшок.
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуків представлена офіційно Nvidia відеокарта
Nvidia офіційно представила мобільну відеокарту GeForce RTX 5050 Laptop – нове рішення початкового рівня на архітектурі Blackwell
Intel закриває автомобільний підрозділ Intel автомобіль
Внутрішні реформи Intel продовжуються і за нового генерального директора Лип-Бу Тане. Наступним кроком стало рішення про ліквідацію автомобільного підрозділу компанії
Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуків представлена офіційно
Intel закриває автомобільний підрозділ
Samsung Galaxy S27 Ultra може не отримати S Pen у комплекті
Дослідження: 40% українців проводить 4-6 годин на день за смартфоном
Samsung Exynos 2500 – перший 3-нм чіп з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 Мпікс
Apple Music, Spotify, YouTube Music закликають заблокувати російську музику в Україні
Garmin Index Sleep Monitor спеціалізується на аналізі сну
Volkswagen Golf GTI Edition 50 буде найпотужнішим серійним GTI
60 пристроїв Samsung, які отримають One UI 8 на базі Android 16
Cloudflare розповів про найбільшу DDoS-атаку в історії