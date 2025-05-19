Garmin Forerunner 570 и Forerunner 970 выпускаются в двух размерах, готовят аналитику и стоят от $550

Garmin представила две новые модели беговых смартчасов – Forerunner 570 и Forerunner 970, ориентированные на спортсменов, нуждающихся в расширенных тренировочных функциях и аналитике. Оба устройства получили AMOLED-дисплеи, новые возможности для отслеживания физической активности и здоровья, а также улучшенные инструменты планирования тренировок и анализа нагрузок.

Garmin Forerunner 570 ориентирован на ежедневную тренировку и поддерживает персонализированные рекомендации, анализ беговой динамики на основе данных из запястья, а также новую систему ежедневных отчетов. Часы могут следить за параметрами сна, энергии, уровнем стресса, температурой кожи, менструальными циклами, беременностью и вариабельностью сердечного ритма. Встроенный микрофон и динамик позволяют использовать голосовые функции и отвечать на вызовы. Модель поддерживает автономное прослушивание музыки благодаря синхронизации с сервисами Spotify, Deezer и Amazon Music. Часы будут доступны в двух размерах и работают до 11 дней без подзарядки. Стоимость составляет $549,99.

Модель Forerunner 970 ориентирована на более требовательных пользователей и отличается премиальными материалами – сапфировым стеклом и титановой рамкой. Часы предлагают расширенную аналитику пробежек, рекомендации по еженедельной нагрузке, а также поддержку новой функции обнаружения фибрилляции предсердий. Встроенный LED-фонарик добавляет удобства в темное время суток, а продолжительность автономной работы достигает 15 дней. Кроме того, при использовании пульсометра HRM 600, который продается отдельно, Forerunner 970 может оценивать энергозатраты и отслеживать потерю скорости во время пробежки. Цена этой модели – $749,99.