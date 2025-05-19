Garmin Forerunner 570 і Forerunner 970 випускаються у двох розмірах, готують аналітику та коштують від $55019.05.25
Garmin представила дві нові моделі бігових смартгодин – Forerunner 570 і Forerunner 970, орієнтовані на спортсменів, які потребують розширених тренувальних функцій та аналітики. Обидва пристрої отримали AMOLED-дисплеї, нові можливості для відстеження фізичної активності та здоров’я, а також покращені інструменти планування тренувань та аналізу навантажень.
Garmin Forerunner 570 орієнтований на щоденне тренування та підтримує персоналізовані рекомендації, аналіз бігової динаміки на основі даних із зап’ястя, а також нову систему щоденних звітів. Годинник може стежити за параметрами сну, енергії, рівнем стресу, температурою шкіри, менструальними циклами, вагітністю та варіабельністю серцевого ритму. Вбудований мікрофон та динамік дозволяють використовувати голосові функції та відповідати на дзвінки. Модель підтримує автономне прослуховування музики завдяки синхронізації із сервісами Spotify, Deezer та Amazon Music. Годинник буде доступний у двох розмірах і працює до 11 днів без підзарядки. Вартість складає $549,99.
Модель Forerunner 970 орієнтована на більш вимогливих користувачів та відрізняється преміальними матеріалами – сапфіровим склом та титановою рамкою. Годинник пропонує розширену аналітику пробіжок, рекомендації щодо щотижневого навантаження, а також підтримку нової функції виявлення фібриляції передсердь. Вбудований LED-ліхтарик додає зручності у темний час доби, а тривалість автономної роботи досягає 15 днів. Крім того, при використанні пульсометра HRM 600, який продається окремо, Forerunner 970 може оцінювати енерговитрати та відстежувати втрату швидкості під час пробіжки. Ціна цієї моделі – $749,99.
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