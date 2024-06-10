Функция живого перевода на смартфонах Samsung Galaxy появится в Facebook Messenger, Google Meet, Telegram, Viber и WhatsApp10.06.24
Samsung объявила, что функция Live Translate, впервые представленная на Galaxy S24, скоро будет доступна для использования в сторонних приложениях. В настоящее время эта функция работает только с стандартной программой Phone на смартфонах и планшетах Galaxy. После расширения Live Translate, пользователи смогут использовать перевод речи в реальном времени во время звонков через популярные приложения, такие как Telegram и WhatsApp.
Хотя конкретные программы, совместимые с Live Translate, пока не были названы, вероятно, что все популярные VoIP-приложения, включая Facebook Messenger, Google Meet, Telegram, Viber и WhatsApp, будут поддерживаться. Функция Live Translate позволяет переводить ваш голос на язык собеседника, а его голос — на ваш предпочтительный язык, при этом живая транскрипция двустороннего перевода отображается на экране телефона.
Samsung подчеркнула, что ее исследовательские и разработческие центры по всему миру, включая Китай, Индию, Польшу и Вьетнам, сыграли важную роль в создании функции Live Translate. Сотрудники этих центров, говорящие на разных языках, помогли компании лучше понять нюансы местных языков и акцентов.
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