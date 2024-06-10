Функція живого перекладу на смартфонах Samsung Galaxy з’явиться у Facebook Messenger, Google Meet, Telegram, Viber та WhatsApp

Samsung оголосила, що функція Live Translate, вперше представлена ​​на Galaxy S24, незабаром буде доступна для використання в сторонніх додатках. В даний час ця функція працює тільки зі стандартною програмою Phone на смартфонах та планшетах Galaxy. Після розширення Live Translate, користувачі зможуть використовувати переклад мови в реальному часі під час дзвінків через популярні програми, такі як Telegram та WhatsApp.

Хоча конкретні програми, сумісні з Live Translate, поки що не були названі, ймовірно, що всі популярні VoIP-програми, включаючи Facebook Messenger, Google Meet, Telegram, Viber та WhatsApp, будуть підтримуватися. Функція Live Translate дозволяє перекладати ваш голос на мову співрозмовника, а його голос на вашу бажану мову, при цьому жива транскрипція двостороннього перекладу відображається на екрані телефону.

Samsung підкреслила, що її дослідні та розробні центри по всьому світу, включаючи Китай, Індію, Польщу та В’єтнам, відіграли важливу роль у створенні функції Live Translate. Співробітники цих центрів, які говорять різними мовами, допомогли компанії краще зрозуміти нюанси місцевих мов та акцентів.