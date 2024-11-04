Фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9 Pro работает до 21 дня от аккумулятора

Компания Xiaomi представила новый фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9 Pro. Устройство оснащено 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1200 нит, что позволяет четко видеть информацию даже при ярком свете. Корпус изготовлен из алюминия и доступен в черном, золотом и розовом цветах.

Smart Band 9 Pro выдерживает погружение на глубину до 5 ATM, что делает его подходящим для плавания. Трекер весит всего 24,5 грамма, что обеспечивает комфорт при длительном ношении. Одной зарядки аккумулятора хватает до 21 дня автономной работы.

Трекер поддерживает более 150 спортивных режимов и оснащен встроенным GPS для отслеживания маршрутов без необходимости подключения к смартфону. Устройство также улучшило функции мониторинга сна и сердечного ритма.

На данный момент Xiaomi Smart Band 9 Pro доступен только в Китае по цене от 399 юаней (около 52 евро) для модели со спортивным ремешком. Информации о глобальном запуске пока нет.