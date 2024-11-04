Фітнес-трекер Xiaomi Smart Band 9 Pro працює до 21 дня від акумулятора04.11.24
Компанія Xiaomi представила новий фітнес-трекер Xiaomi Smart Band 9 Pro. Пристрій оснащений 1,74-дюймовим дисплеєм AMOLED з яскравістю до 1200 нит, що дозволяє чітко бачити інформацію навіть при яскравому світлі. Корпус виготовлений з алюмінію та доступний у чорному, золотому та рожевому кольорах.
Smart Band 9 Pro витримує занурення на глибину до 5 ATM, що робить його придатним для плавання. Трекер важить всього 24,5 грами, що забезпечує комфорт при тривалому носінні. Одного заряджання акумулятора вистачає до 21 дня автономної роботи.
Трекер підтримує понад 150 спортивних режимів і оснащений вбудованим GPS для відстеження маршрутів без підключення до смартфону. Пристрій також покращив функції моніторингу сну та серцевого ритму.
На даний момент Xiaomi Smart Band 9 Pro доступний лише в Китаї за ціною від 399 юанів (близько 52 євро) для моделі зі спортивним ремінцем. Інформації про глобальний запуск поки що немає.
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