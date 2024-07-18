Энергетический напиток Non stop S.T.A.L.K.E.R. выпустили ограниченной серией Moonlight18.07.24
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В продаже появился энергетический напиток Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight ограниченной серии, посвященный игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Лимитированная коллекционная версия напитка уже доступна в украинских супермаркетах и будет продаваться ограниченное время. В игре от украинской студии GSC Game World появится классический Non Stop Original, который будет повышать выносливость персонажей.
Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight выпускается в алюминиевых банках объемом 0,25 л и 0,5 л. Его вкус сочетает манго и грушу, а дизайн банки отражает эстетику S.T.A.L.K.E.R. Moonlight, один из самых мощных артефактов в игре, дает способность двигаться дольше и быстрее. Сотрудничество бренда Non Stop и S.T.A.L.K.E.R. имеет долгую историю: энергетический напиток впервые появился в дебютной части франшизы — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, где его можно было купить у торговцев, других сталкеров или найти в тайнике.
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