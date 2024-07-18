Енергетичний напій Non stop S.T.A.L.K.E.R. випустили обмеженою серією Moonlight

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У продажу з’явився енергетичний напій Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight обмеженої серії, присвячений грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Лімітована колекційна версія напою вже доступна в українських супермаркетах і продаватиметься обмежений час. У грі від української студії GSC Game World з’явиться класичний Non Stop Original, який підвищуватиме витривалість персонажів.

Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight випускається в алюмінієвих банках об’ємом 0,25 л та 0,5 л. Його смак поєднує манго та грушу, а дизайн банки відображає естетику S.T.A.L.K.E.R. Moonlight, один із найпотужніших артефактів у грі, дає здатність рухатися довше та швидше. Співпраця бренду Non Stop та S.T.A.L.K.E.R. має довгу історію: енергетичний напій вперше з’явився в дебютній частині франшизи – S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, де його можна було купити у торговців, інших сталкерів або знайти в схованці.