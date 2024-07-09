Электросамокат Pure x McLaren вдохновлен спорткарами и стоит более $1000, как всегда09.07.24
Сразу после BMW, Lamborghini, Porsche и Ferrari свой самокат выпустили в McLaren. Компания Pure Electric в сотрудничестве с McLaren представила электрический самокат под названием Pure x McLaren. Самокат, выполненный из алюминиевого сплава, весит 16,2 кг и выдерживает нагрузку до 120 кг. Он защищен от дождя и луж благодаря классу защиты IP65.
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Электросамокат Pure x McLaren вдохновлен спорткарами и стоит более $1000, как всегдаэлектротранспорт
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