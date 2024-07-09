Электросамокат Pure x McLaren вдохновлен спорткарами и стоит более $1000, как всегда

Сразу после BMW, Lamborghini, Porsche и Ferrari свой самокат выпустили в McLaren. Компания Pure Electric в сотрудничестве с McLaren представила электрический самокат под названием Pure x McLaren. Самокат, выполненный из алюминиевого сплава, весит 16,2 кг и выдерживает нагрузку до 120 кг. Он защищен от дождя и луж благодаря классу защиты IP65.

Pure x McLaren оснащен электродвигателем мощностью 710 Вт, который позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Самокат может проехать около 50 км на одном заряде аккумулятора. Он также имеет 10-дюймовые бескамерные шины с повышенной устойчивостью к проколам, складной руль и подставки для ног. Самокат доступен в нескольких цветовых решениях: фирменная оранжево-черная расцветка в стиле McLaren, полностью черный цвет и версия Senna Special Edition в зеленых и желтых тонах. Pure x McLaren можно заказать по цене от 899 фунтов стерлингов (1150 долларов).