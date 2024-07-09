Електросамокат Pure x McLaren натхненний спорткарами і коштує понад $1000, як завжди

Відразу після BMW, Lamborghini, Porsche та Ferrari свій самокат випустили до McLaren. Компанія Pure Electric у співпраці з McLaren представила електричний самокат під назвою Pure x McLaren. Самокат, виготовлений з алюмінієвого сплаву, важить 16,2 кг і витримує навантаження до 120 кг. Він захищений від дощу та калюж завдяки класу захисту IP65.

Pure x McLaren оснащений електродвигуном потужністю 710 Вт, що дозволяє розвивати швидкість до 25 км/год. Самокат може проїхати близько 50 км на одному заряді акумулятора. Він також має 10-дюймові безкамерні шини з підвищеною стійкістю до проколів, складне кермо та підставки для ніг.

Самокат доступний у кількох колірних рішеннях: фірмове оранжево-чорне забарвлення в стилі McLaren, повністю чорний колір та версія Senna Special Edition у зелених та жовтих тонах. Pure x McLaren можна замовити за ціною від 899 фунтів стерлінгів (1150 доларів).