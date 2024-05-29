Детский электросамокат Ninebot C2 Lite с запасом хода 14 км29.05.24
Компания Ninebot, принадлежащая Xiaomi, анонсировала новый электрический самокат для детей под названием Ninebot C2 Lite. Скутер весит 7.8 кг и имеет размеры 856×400×950 мм. Он предназначен для детей весом до 50 кг и ростом от 115 до 145 см. В устройстве установлен электромотор мощностью 120 Вт, который позволяет разгоняться до 16 км/ч. Запас хода заявлен до 14 км.
Ninebot C2 Lite оснащен механическими тормозами и 7-дюймовыми шинами. В новинке предусмотрена RGB-подсветка, светодиодный экран и три режима езды: стандартный, спортивный и энергосберегающий. Батарея самоката полностью заряжается за 70 минут. Самокат уже доступен для заказа в Китае по цене $124, и позже появится на других рынках.
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