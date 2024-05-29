Електросамокат Ninebot C2 Lite призначений для дітей та має запас ходу 14 км та ціну $12529.05.24
Компанія Ninebot, що належить Xiaomi, анонсувала новий електричний самокат для дітей під назвою Ninebot C2 Lite. Скутер важить 7.8 кг та має розміри 856×400×950 мм. Він призначений для дітей вагою до 50 кг і зростом від 115 до 145 см. У пристрої встановлений електродвигун потужністю 120 Вт, який дозволяє розганятися до 16 км/год. Запас ходу заявлено до 14 км.
Ninebot C2 Lite оснащений механічними гальмами та 7-дюймовими шинами. У новинці передбачено RGB-підсвічування, світлодіодний екран і три режими їзди: стандартний, спортивний та енергозберігаючий. Батарея самокату повністю заряджається за 70 хвилин. Самокат вже доступний для замовлення в Китаї за ціною $124 і пізніше з’явиться на інших ринках.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Електросамокат Ninebot C2 Lite призначений для дітей та має запас ходу 14 км та ціну $125електротранспорт
Ninebot C2 Lite оснащений механічними гальмами та 7-дюймовими шинами. У новинці передбачено RGB-підсвічування, світлодіодний екран і три режими їзди
Монітор ViewSonic VA2779-4K-HDU з 4K-екраном та швидкою зарядкою по Type-C коштує $2004К USB Type-C ViewSonic монiтор
Серед інших особливостей монітора ViewSonic VA2779-4K-HDU можна відзначити підтримку 1,07 мільярда кольорів, точність передачі кольору з рейтингом sRGB 99% і наявність фільтра синього світла