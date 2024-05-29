Електросамокат Ninebot C2 Lite призначений для дітей та має запас ходу 14 км та ціну $125

Компанія Ninebot, що належить Xiaomi, анонсувала новий електричний самокат для дітей під назвою Ninebot C2 Lite. Скутер важить 7.8 кг та має розміри 856×400×950 мм. Він призначений для дітей вагою до 50 кг і зростом від 115 до 145 см. У пристрої встановлений електродвигун потужністю 120 Вт, який дозволяє розганятися до 16 км/год. Запас ходу заявлено до 14 км.

Ninebot C2 Lite оснащений механічними гальмами та 7-дюймовими шинами. У новинці передбачено RGB-підсвічування, світлодіодний екран і три режими їзди: стандартний, спортивний та енергозберігаючий. Батарея самокату повністю заряджається за 70 хвилин. Самокат вже доступний для замовлення в Китаї за ціною $124 і пізніше з’явиться на інших ринках.