Электромобили Kia ADVNTR и WKNDR предназначены для путешествий по бездорожью и кемпинга14.11.24
На выставке SEMA 2024 компания Kia представила два новых концептуальных электромобиля — внедорожник ADVNTR и кемпинговый фургон WKNDR, разработанные Kia Design Center America (KDCA). Эти модели были созданы с акцентом на активный отдых и природу.
Kia ADVNTR представляет собой прочный трехрядный электрический внедорожник (e-SUV), основанный на базе EV9 2025 года. Его модификации включают увеличение дорожного просвета на 3 дюйма и установку усиленных передних и задних панелей, что повышает его проходимость по бездорожью. На крыше расположен багажник, который может служить палаткой или дополнительным местом для хранения вещей.
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Kia WKNDR — концептуальный кемпинговый фургон, созданный на платформе PBV, идеально подходит для длительных путешествий и кемпинга. Он оборудован уникальной функцией Gear Head на боковой части для удобного хранения вещей. Фургон также оснащен аккумулятором, который можно заряжать с помощью гидротурбинных колес и солнечных панелей, что обеспечивает дополнительную автономность. Среди прочих особенностей WKNDR — шины для бездорожья, вращающиеся сиденья и встроенный компрессор.
Хотя обе модели остаются концептами без планов на массовое производство, Kia EV9 2025 года планируется к выпуску на рынок США до конца 2024 года.
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Электромобили Kia ADVNTR и WKNDR предназначены для путешествий по бездорожью и кемпингаэлектротранспорт
На выставке SEMA 2024 компания Kia представила два новых концептуальных электромобиля — внедорожник ADVNTR и кемпинговый фургон WKNDR, разработанные Kia Design Center America (KDCA). Эти модели были созданы с акцентом на активный отдых и природу.
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