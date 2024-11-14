Електромобілі Kia ADVNTR та WKNDR призначені для подорожей з бездоріжжя та кемпінгу14.11.24
На виставці SEMA 2024 компанія Kia представила два нові концептуальні електромобілі – позашляховик ADVNTR та кемпінговий фургон WKNDR, розроблені Kia Design Center America (KDCA). Ці моделі були створені з акцентом на активний відпочинок та природу.
Kia ADVNTR являє собою міцний трирядний електричний позашляховик (e-SUV), заснований на базі EV9 2025 року. бездоріжжям. На даху розташований багажник, який може бути наметом або додатковим місцем для зберігання речей.
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Kia WKNDR — концептуальний кемпінговий фургон, створений на платформі PBV, ідеально підходить для тривалих подорожей та кемпінгу. Він обладнаний унікальною функцією Gear Head на бічній частині для зручного зберігання речей. Фургон також оснащений акумулятором, який можна заряджати за допомогою гідротурбінних коліс та сонячних панелей, що забезпечує додаткову автономність. Серед інших особливостей WKNDR — шини для бездоріжжя, сидіння, що обертаються, і вбудований компресор.
Хоча обидві моделі залишаються концептами без планів на масове виробництво, Kia EV9 2025 планується до випуску на ринок США до кінця 2024 року.
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Електромобілі Kia ADVNTR та WKNDR призначені для подорожей з бездоріжжя та кемпінгуелектротранспорт
На виставці SEMA 2024 компанія Kia представила два нові концептуальні електромобілі – позашляховик ADVNTR і кемпінговий фургон WKNDR, розроблені Kia Design Center America (KDCA). Ці моделі були створені з акцентом на активний відпочинок та природу.
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