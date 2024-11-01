Электрокар Xiaomi SU7 Ultra имеет 1500 лошадиных сил и конкурирует с Porsche Taycan Turbo GT01.11.24
Xiaomi представила электрический седан SU7 Ultra для китайского рынка, который впечатляет мощностью и характеристиками. Автомобиль оснащен двигателем на 1500 л.с., что позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Он создан на базе стандартного SU7, но отличается улучшенной аэродинамикой: спортивные бамперы, широкий кузов, задний спойлер и активный диффузор, который обеспечивает прижимную силу до 265 кг для улучшенной устойчивости.
Сиденья обтянуты кожей Alcantara, а элементы из углеродного волокна подчеркивают динамичный характер SU7 Ultra. Автомобиль оснащен аккумулятором Qilin 2.0 емкостью 93,7 кВт·ч от CATL, который поддерживает быструю зарядку, позволяя пополнить батарею от 10% до 80% за 11 минут.
Xiaomi SU7 Ultra достигает максимальной скорости 350 км/ч и использует углеродно-керамические тормоза для высокой эффективности торможения. Стоимость седана составляет 814 900 юаней (около 114 200 долларов США), и он позиционируется генеральным директором Xiaomi как конкурент Porsche Taycan Turbo GT, предлагая большую мощность при меньшей цене. За первые 10 минут с момента открытия предварительных заказов было зафиксировано 3680 бронирований. Серийное производство планируется начать в марте 2025 года.
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Электрокар Xiaomi SU7 Ultra имеет 1500 лошадиных сил и конкурирует с Porsche Taycan Turbo GTPorsche Xiaomi автомобиль
Xiaomi SU7 Ultra достигает максимальной скорости 350 км/ч и использует углеродно-керамические тормоза для высокой эффективности торможения
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