Електрокар Xiaomi SU7 Ultra має 1500 кінських сил і конкурує з Porsche Taycan Turbo GT01.11.24
Xiaomi представила електричний седан SU7 Ultra для китайського ринку, який вражає потужністю та характеристиками. Автомобіль оснащений двигуном на 1500 к.с., що дозволяє йому розганятися від 0 до 100 км/год за 2 секунди. Він створений на базі стандартного SU7, але відрізняється покращеною аеродинамікою: спортивні бампери, широкий кузов, задній спойлер та активний дифузор, що забезпечує притискну силу до 265 кг для покращеної стійкості.
Сидіння обтягнуті шкірою Alcantara, а елементи із вуглецевого волокна підкреслюють динамічний характер SU7 Ultra. Автомобіль оснащений акумулятором Qilin 2.0 ємністю 93,7 кВт·год від CATL, що підтримує швидку зарядку, дозволяючи поповнити батарею від 10% до 80% за 11 хвилин.
Xiaomi SU7 Ultra досягає максимальної швидкості 350 км/год і використовує вуглецево-керамічні гальма для високої ефективності гальмування. Вартість седана складає 814 900 юанів (близько 114 200 доларів США), і він позиціонується генеральним директором Xiaomi як конкурент Porsche Taycan Turbo GT, пропонуючи більшу потужність за меншої ціни. За перші 10 хвилин із моменту відкриття попередніх замовлень було зафіксовано 3680 бронювань. Серійне виробництво планується розпочати у березні 2025 року.
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Електрокар Xiaomi SU7 Ultra має 1500 кінських сил і конкурує з Porsche Taycan Turbo GTPorsche Xiaomi автомобіль
Xiaomi SU7 Ultra досягає максимальної швидкості 350 км/год і використовує вуглецево-керамічні гальма для високої ефективності гальмування
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