Электрокар Lucid Air Sapphire превратили в бронированный электромобиль с разгоном менее 2 секунд до 100 км/час31.08.24
Компания U.S. Armor Group представила самый быстрый в мире бронированный автомобиль, созданный на базе модели Lucid Air Sapphire. Электрический автомобиль, оснащенный тремя моторами общей мощностью 1234 л.с. (920 кВт) и системой полного привода. Стандартная модель ускоряется от 0 до 60 миль/ч (0-96 км/ч) всего за 1,89 секунды, достигает максимальной скорости 330 км/ч и обладает запасом хода в 687 км по стандарту EPA.
Бронированная версия оснащена легкими баллистическими окнами, способными выдерживать выстрелы из .44 Magnum, и композитной броней, которая в 10 раз прочнее баллистической стали, но в 5 раз легче. Это добавляет всего 175 кг к весу автомобиля, что эквивалентно весу двух пассажиров, и практически не влияет на динамические характеристики автомобиля. Бронированная версия может развивать скорость более 322 км/ч.
Автомобиль оснащен непроницаемым пакетом безопасности интернета/Wi-Fi для защиты данных от попыток взлома. Также в него встроена передовая технология, которая непрерывно сканирует угрозы вблизи во время движения, собирая информацию из более чем миллиона источников, включая местную полицию и пожарные сканеры.
Цена на бронированную версию начинается от $475 тыс., что почти вдвое превышает стоимость стандартного Air Sapphire. Клиенты могут дополнительно заказать более мощную броню для защиты от гранат, взрывных устройств и мощных винтовок. Также доступны опции с дверными ручками с электрическим разрядом, распылителями перцовых баллончиков и скрытыми отверстиями для оружия.
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