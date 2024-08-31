Електрокар Lucid Air Sapphire перетворили на броньований електромобіль з розгоном менше 2 секунд до 100 км/год.31.08.24
Компанія U.S. Armor Group представила найшвидший у світі броньований автомобіль, створений на базі моделі Lucid Air Sapphire. Електричний автомобіль оснащений трьома моторами загальною потужністю 1234 к.с. (920 кВт) та системою повного приводу. Стандартна модель прискорюється від 0 до 60 миль/год (0-96 км/год) всього за 1,89 секунди, досягає максимальної швидкості 330 км/год і має запас ходу в 687 км за стандартом EPA.
Броньована версія оснащена легкими балістичними вікнами, здатними витримувати постріли з .44 Magnum, і композитною бронею, яка в 10 разів міцніша за балістичну сталь, але в 5 разів легша. Це додає всього 175 кг до ваги автомобіля, що еквівалентно вазі двох пасажирів і практично не впливає на динамічні характеристики автомобіля. Броньована версія може розвивати швидкість понад 322 км/год.
Автомобіль оснащений непроникним пакетом безпеки Інтернету/Wi-Fi для захисту даних від спроб злому. Також у нього вбудовано передову технологію, яка безперервно сканує погрози поблизу під час руху, збираючи інформацію з понад мільйона джерел, включаючи місцеву поліцію та пожежні сканери.
Ціна на броньовану версію починається від $475 тис., що майже вдвічі перевищує вартість стандартного Air Sapphire. Клієнти можуть додатково замовити потужнішу броню для захисту від гранат, вибухових пристроїв та потужних гвинтівок. Також доступні опції з дверними ручками з електричним розрядом, розпилювачами перцевих балончиків та прихованими отворами для зброї.
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