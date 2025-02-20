Электрокар Kia EV4 выпустят в двух версиях — седан и хэтчбек20.02.25
Виртуальный дебют серийного электромобиля Kia EV4 состоялся всего за неделю до ожидаемого мероприятия Kia EV Day 2025, которое пройдет 27 февраля в Таррагоне, Испания.
Новый Kia EV4 расширяет линейку электромобилей бренда и, как и его концепт-версия, отличается уникальным дизайном. Передняя часть обеих версий — седана и хэтчбека — схожа: вертикальные светодиодные ходовые огни, затемненная решетка и оригинальная оптика. Однако профиль этих автомобилей сильно различается.
Седан EV4 получил длинный задний свес и скошенное заднее стекло, что придает автомобилю схожесть с классическими суперкарами, имеющими характерный «длинный хвост». Хэтчбек EV4 выглядит более традиционно, но все равно весьма интересно. У него отсутствует «длинный хвост», зато имеется более вертикальное заднее стекло, измененные кузовные стойки, спойлер на крыше и задние фонари, соединенные световой полосой.
Обе версии автомобиля будут доступны в исполнении GT-Line, которое включает агрессивные бамперы и 19-дюймовые колеса.
Несмотря на то, что Kia пока не раскрыла детали интерьера и технические характеристики, скорее всего, EV4 будет использовать знакомую архитектуру с широким дисплеем, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему.
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Электрокар Kia EV4 выпустят в двух версиях — седан и хэтчбек автомобиль электротранспорт
Виртуальный дебют серийного электромобиля Kia EV4 состоялся всего за неделю до ожидаемого мероприятия Kia EV Day 2025, которое пройдет 27 февраля в Таррагоне, Испания.
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