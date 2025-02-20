Електрокар Kia EV4 випустять у двох версіях – седан та хетчбек

Віртуальний дебют серійного електромобіля Kia EV4 відбувся лише за тиждень до очікуваного заходу Kia EV Day 2025, який відбудеться 27 лютого у Таррагоні, Іспанія.

Новий Kia EV4 розширює лінійку електромобілів бренду і, як і його концепт-версія, вирізняється унікальним дизайном. Передня частина обох версій – седана та хетчбека – схожа: вертикальні світлодіодні ходові вогні, затемнені грати та оригінальна оптика. Однак профіль цих автомобілів дуже відрізняється.

Седан EV4 отримав довгу задню звис і скошене заднє скло, що надає авто схожість з класичними суперкарами, що мають характерний “довгий хвіст”. Хетчбек EV4 виглядає традиційніше, але все одно дуже цікаво. У нього відсутній “довгий хвіст”, зате є вертикальніше заднє скло, змінені кузовні стійки, спойлер на даху і задні ліхтарі, з’єднані світловою смугою.

Обидві версії автомобіля будуть доступні у виконанні GT-Line, яке включає агресивні бампери та 19-дюймові колеса.

Незважаючи на те, що Kia поки не розкрила деталі інтер’єру та технічні характеристики, швидше за все, EV4 використовуватиме знайому архітектуру з широким дисплеєм, який поєднує панель приладів і мультимедійну систему.