Електрокар Kia EV4 випустять у двох версіях – седан та хетчбек20.02.25
Віртуальний дебют серійного електромобіля Kia EV4 відбувся лише за тиждень до очікуваного заходу Kia EV Day 2025, який відбудеться 27 лютого у Таррагоні, Іспанія.
Новий Kia EV4 розширює лінійку електромобілів бренду і, як і його концепт-версія, вирізняється унікальним дизайном. Передня частина обох версій – седана та хетчбека – схожа: вертикальні світлодіодні ходові вогні, затемнені грати та оригінальна оптика. Однак профіль цих автомобілів дуже відрізняється.
Седан EV4 отримав довгу задню звис і скошене заднє скло, що надає авто схожість з класичними суперкарами, що мають характерний “довгий хвіст”. Хетчбек EV4 виглядає традиційніше, але все одно дуже цікаво. У нього відсутній “довгий хвіст”, зате є вертикальніше заднє скло, змінені кузовні стійки, спойлер на даху і задні ліхтарі, з’єднані світловою смугою.
Обидві версії автомобіля будуть доступні у виконанні GT-Line, яке включає агресивні бампери та 19-дюймові колеса.
Незважаючи на те, що Kia поки не розкрила деталі інтер’єру та технічні характеристики, швидше за все, EV4 використовуватиме знайому архітектуру з широким дисплеєм, який поєднує панель приладів і мультимедійну систему.
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Електрокар Kia EV4 випустять у двох версіях – седан та хетчбек автомобіль електротранспорт
Віртуальний дебют серійного електромобіля Kia EV4 відбувся лише за тиждень до очікуваного заходу Kia EV Day 2025, який відбудеться 27 лютого у Таррагоні, Іспанія.
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