Электробайк Segway Xyber с запасом хода 105 км стоит $1378

Компания Segway представила электрический байк для внедорожья — Segway Xyber. Новинка оснащена бесщеточным двигателем мощностью 400 Вт и литиевой батареей 48 В 30 Ач, что обеспечивает запас хода до 105 километров на одном заряде. Байк оборудован передним амортизатором с двойной пластиной и задним центральным амортизатором с пятиступенчатой регулировкой.

На 2.4-дюймовой цветной приборной панели отображается важная информация о поездке. Среди дополнительных функций Xyber: бесключевая разблокировка, навигация и управление музыкой. Устройство также поддерживает обновления по воздуху (OTA). Segway Xyber уже доступен в Китае по цене $1378.