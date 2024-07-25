Электробайк Segway Xyber с запасом хода 105 км стоит $137825.07.24
Компания Segway представила электрический байк для внедорожья — Segway Xyber. Новинка оснащена бесщеточным двигателем мощностью 400 Вт и литиевой батареей 48 В 30 Ач, что обеспечивает запас хода до 105 километров на одном заряде. Байк оборудован передним амортизатором с двойной пластиной и задним центральным амортизатором с пятиступенчатой регулировкой.
На 2.4-дюймовой цветной приборной панели отображается важная информация о поездке. Среди дополнительных функций Xyber: бесключевая разблокировка, навигация и управление музыкой. Устройство также поддерживает обновления по воздуху (OTA). Segway Xyber уже доступен в Китае по цене $1378.
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Электробайк Segway Xyber с запасом хода 105 км стоит $1378электротранспорт
Среди дополнительных функций электробайка Segway Xyber: бесключевая разблокировка, навигация и управление музыкой. Устройство также поддерживает обновления по воздуху (OTA).
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