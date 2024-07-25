Електробайк Segway Xyber із запасом ходу 105 км коштує $137825.07.24
Компанія Segway представила електричний байк для позашляховика Segway Xyber. Новинка оснащена безщітковим двигуном потужністю 400 Вт та літієвою батареєю 48 В 30 Ач, що забезпечує запас ходу до 105 кілометрів на одному заряді. Байк обладнаний переднім амортизатором з подвійною пластиною та заднім центральним амортизатором з п’ятиступінчастим регулюванням.
На 2.4-дюймової кольорової панелі приладів відображається важлива інформація про поїздку. Серед додаткових функцій Xyber: безключове розблокування, навігація та керування музикою. Пристрій також підтримує оновлення повітря (OTA). Segway Xyber вже доступний у Китаї за ціною $1378.
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