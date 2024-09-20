Электрический суперкар Lotus Theory 1 с полным приводом, мощностью 987 л.с. разгоняется до сотни менее чем за 2,5 с

Компания Lotus представила концепт электрического суперкара Theory 1, который демонстрирует сочетание легкости и высокой производительности. Новый автомобиль имеет агрессивный и футуристический дизайн с реверсивными дверями, открывающимися вверх. Инженеры Lotus ставят целью удержать вес суперкара ниже 1588 кг, что значительно легче по сравнению с другими моделями, такими как Lotus Eletre. Одной из причин снижения веса стала установка батареи емкостью 70 кВтч, которая обеспечивает запас хода около 418 км.

Автомобиль оснащен полным приводом и мощными электродвигателями, суммарная мощность которых достигает 987 л.с. Это позволяет разгонять Lotus Theory 1 до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды. Внешне суперкар выглядит впечатляюще, особенно выделяется задняя часть с тонкими фонарями, выдвижным спойлером и массивным диффузором.

В интерьере Theory 1 использованы инновационные технологии и легкие материалы, включая карбоновую ванну для уменьшения веса. Центральное сиденье для водителя расположено впереди двух пассажирских сидений второго ряда, что напоминает гоночные болиды. Вместо традиционных боковых зеркал установлены проекционные дисплеи.

Одной из уникальных функций Theory 1 стали надувные капсулы, встроенные в ткань сидений. Эти капсулы разработаны компанией MotorSkins и обеспечивают тактильную обратную связь, например, предупреждая водителя ударами по плечу о приближении автомобиля сзади. Кроме того, сиденья оснащены функцией массажа и встроенными динамиками. Интересной деталью является использование «исчезающих кнопок» — надувных контейнеров, которые появляются только тогда, когда они необходимы, чтобы минимизировать количество элементов управления в салоне.