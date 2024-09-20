Електричний суперкар Lotus Theory 1 з повним приводом потужністю 987 к.с. розганяється до сотні менш ніж за 2,5 с

Компанія Lotus представила концепт електричного суперкара Theory 1, який демонструє поєднання легкості та високої продуктивності. Новий автомобіль має агресивний та футуристичний дизайн з реверсивними дверима, що відкриваються вгору. Інженери Lotus ставлять за мету утримати вагу суперкара нижче 1588 кг, що значно легше в порівнянні з іншими моделями, такими як Lotus Eletre. Однією з причин зниження ваги стало встановлення батареї ємністю 70 кВтг, що забезпечує запас ходу близько 418 км.



Автомобіль оснащений повним приводом та потужними електродвигунами, сумарна потужність яких досягає 987 к.с. Це дозволяє розганяти Lotus Theory 1 до 100 км/год за 2,5 секунди. Зовні суперкар виглядає вражаюче, особливо виділяється задня частина з тонкими ліхтарями, висувним спойлером та масивним дифузором.

В інтер’єрі Theory 1 використано інноваційні технології та легкі матеріали, включаючи карбонову ванну для зменшення ваги. Центральне сидіння для водія розташоване попереду двох пасажирських сидінь другого ряду, що нагадує гоночні боліди. Замість традиційних бічних дзеркал встановлено проекційні дисплеї.

Однією з унікальних функцій Theory 1 стали надувні капсули, убудовані в тканину сидінь. Ці капсули розроблені компанією MotorSkins та забезпечують тактильний зворотний зв’язок, наприклад, попереджаючи водія ударами по плечу про наближення автомобіля ззаду. Крім того, сидіння оснащені функцією масажу та вбудованими динаміками. Цікавою деталлю є використання «зникаючих кнопок» – надувних контейнерів, які з’являються лише тоді, коли вони необхідні, щоб мінімізувати кількість елементів керування в салоні.