Электрический самокат Segway ZT3 Pro с запасом хода до 40 км и максимальной скоростью 32 км/ч стоит $467

Компания Segway представила новый электрический самокат под названием Segway ZT3 Pro.

Модель оснащена широкими 11-дюймовыми вакуумными шинами и имеет вес 29 кг, при этом выдерживает максимальную нагрузку в 120 кг. На самокате установлен 3-дюймовый дисплей для отображения различных параметров. Он поддерживает бесключевую разблокировку и обновления по воздуху (OTA).

Segway ZT3 Pro может проезжать до 40 км на одном заряде, а его максимальная скорость достигает 32 км/ч. Электрический мотор мощностью 650 Вт обеспечивает надежную работу устройства. Заказать новинку уже можно в Китае по цене $467.