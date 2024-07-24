Електричний самокат Segway ZT3 Pro із запасом ходу до 40 км та максимальною швидкістю 32 км/год коштує $467

Компанія Segway представила новий електричний самокат під назвою Segway ZT3 Pro.

Модель оснащена широкими 11-дюймовими вакуумними шинами та має вагу 29 кг, при цьому витримує максимальне навантаження 120 кг. На самокаті встановлено 3-дюймовий дисплей для відображення різних параметрів. Він підтримує безключове розблокування та оновлення повітрям (OTA).

Segway ZT3 Pro може проїжджати до 40 км на одному заряді, а його максимальна швидкість досягає 32 км/год. Електричний двигун потужністю 650 Вт забезпечує надійну роботу пристрою. Замовити новинку можна вже в Китаї за ціною $467.