Электрический кроссовер Cadillac Vistiq 2025 с автономностью 483 км, имеет моторы на 615 л.с. и цену от $78,8 тыс.18.11.24
Cadillac представила обновленную модель роскошного электромобиля Vistiq 2025 года. Этот трехрядный электрический кроссовер разместился между моделями Lyriq и Escalade IQ.
Дизайн Vistiq соответствует стилю других моделей Cadillac. Задняя часть напоминает вид Escalade IQ с похожими раздельными задними фонарями. Кроссовер вмещает семерых пассажиров. При этом есть возможность выбора конфигурации второго ряда с капитанскими креслами для повышенного комфорта.
Два электромотора Vistiq обеспечивают общую мощность 615 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. По оценкам Cadillac, автомобиль разгоняется до 97 км/ч за 3,7 секунды в режиме Velocity Max. Vistiq стандартно оснащен полным приводом.
Автомобиль оснащен аккумулятором Ultium емкостью 102 кВт-ч, который обеспечивает ориентировочный запас хода в 483 км, но официальный показатель EPA еще не подтвержден. Новая модель Cadillac поддерживает двустороннюю зарядку, что позволяет использовать ее для питания дома во время отключений электричества. С быстрой зарядкой постоянным током Vistiq может добавить 127 км запаса хода примерно за 10 минут.
Внутри Vistiq оснащен изогнутым 33-дюймовым дисплеем и дополнительным 8-дюймовым экраном для настройки климат-контроля и других функций автомобиля. Система климат-контроля рассчитана на пять зон, обеспечивая комфорт для всех пассажиров.
Сначала Cadillac предложит Vistiq в трех комплектациях: Luxury, Sport и Premium Luxury. Позже к линейке присоединится топовая комплектация Platinum. Производство начнется в начале 2025 года, и первые модели выйдут на рынок вскоре после этого. Стартовая цена Cadillac Vistiq составляет $78 790.
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