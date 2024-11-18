Електричний кросовер Cadillac Vistiq 2025 з автономністю 483 км., має мотори на 615 к.с. та ціну від $78,8 тис.18.11.24
Cadillac представила оновлену модель розкішного електромобіля Vistiq 2025 року. Цей трирядний електричний кросовер розмістився між моделями Lyriq та Escalade IQ.
Дизайн Vistiq відповідає стилю інших моделей Cadillac. Задня частина нагадує вигляд Escalade IQ зі схожими роздільними задніми ліхтарями. Кросовер вміщує сімох пасажирів. При цьому можна вибрати конфігурацію другого ряду з капітанськими кріслами для підвищеного комфорту.
Два електромотори Vistiq забезпечують загальну потужність 615 кінських сил і 881 Нм моменту, що крутить. За оцінками Cadillac, автомобіль розганяється до 97 км/год за 3,7 секунди у режимі Velocity Max. Vistiq стандартно оснащений повним приводом.
Автомобіль оснащений акумулятором Ultium ємністю 102 кВт-год, який забезпечує орієнтовний запас ходу 483 км, але офіційний показник EPA ще не підтверджений. Нова модель Cadillac підтримує двостороннє заряджання, що дозволяє використовувати її для живлення будинку під час відключень електрики. З швидким заряджанням постійним струмом Vistiq може додати 127 км запасу ходу приблизно за 10 хвилин.
Всередині Vistiq оснащений вигнутим 33-дюймовим дисплеєм та додатковим 8-дюймовим екраном для налаштування клімат-контролю та інших функцій автомобіля. Система клімат-контролю розрахована на п’ять зон, що забезпечує комфорт для всіх пасажирів.
Спочатку Cadillac запропонує Vistiq у трьох комплектаціях: Luxury, Sport та Premium Luxury. Пізніше до лінійки приєднається топова комплектація Platinum. Виробництво розпочнеться на початку 2025 року, і перші моделі вийдуть на ринок незабаром після цього. Стартова ціна Cadillac Vistiq складає $78790.
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Cadillac Vistiq 2025 оснащений акумулятором Ultium ємністю 102 кВт-год, який забезпечує орієнтовний запас ходу в 483 км, але офіційний показник EPA ще не підтверджений.
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